Bir aylık iş 12 günde bitti Sivas’ta Atatürk Caddesi Kepçeli Mevkii’nde belirli aralıklarla arıza veren içme suyu hattı SİBESKİ Müdürlüğü ekiplerince 12 günde değiştirildi.

Sivas’ta Atatürk Caddesi Kepçeli Mevkii’nde belirli aralıklarla arıza veren içme suyu hattı SİBESKİ Müdürlüğü ekiplerince 12 günde değiştirildi.

Ani patlamalar neticesinde zorunlu kesintilere neden olan ve düşük kottaki iş yerlerine su birikmesine yol açan 600 metre uzunluğundaki 630’luk polietilen içme suyu borusu yenilendi.Normal şartlarda 1 ayda tamamlanması gereken değişim işlemi, ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde 12 günde tamamlandı. SİBESKİ ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğünce asfalt ve kaldırım yenileme işlemine hız verildi. Bölge esnafları daha önce yaşanan su patlamaları nedeniyle sıkıntı çektiklerini ifade ederek arıza veren hattın yenilenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. Esnaflar, taleplerini yerine getiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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