Bir ayet... Bir hadis...

Namazı dosdoğru kılın

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin (Cemaatle namaz kılın.)”

> Bakara-43

Cemaatle namaz

Ebu Hüreyre (Allah ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre;

Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşıda kıldığı namazdan yirmi beş kat daha faziletlidir. Bunun böyle olmasının sebebi şudur:

Adam güzelce abdest aldıktan sonra başka hiçbir amacı olmaksızın evden çıkıp camiye giderse attığı her adım kendisini Allah katında bir derece yükseltirken günahlarından birini de eksiltir. Namazını kılınca abdestini bozmaksızın ve boş sözlere dalmaksızın namaz kıldığı yerde kaldığı sürece melekler ona:

- Allah’ım ona rahmetinle muamele et ona acı diyerek dua ederler o kimse bir başka namaz vaktini beklediği sürece namazdaymış gibi sayılır.”

> (Buhari ve Müslim)