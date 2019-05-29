0553 313 94 23

Bir ayet... Bir hadis...

Ramazan ayının 24. gününde siz okurlarımızla Bakara suresinin 43. ayetini ve Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini paylaşıyoruz.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:03
Bir ayet... Bir hadis...

Namazı dosdoğru kılın

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin (Cemaatle namaz kılın.)

> Bakara-43

Cemaatle namaz

Ebu Hüreyre (Allah ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre;

Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:

Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşıda kıldığı namazdan yirmi beş kat daha faziletlidir. Bunun böyle olmasının sebebi şudur:

Adam güzelce abdest aldıktan sonra başka hiçbir amacı olmaksızın evden çıkıp camiye giderse attığı her adım kendisini Allah katında bir derece yükseltirken günahlarından birini de eksiltir. Namazını kılınca abdestini bozmaksızın ve boş sözlere dalmaksızın namaz kıldığı yerde kaldığı sürece melekler ona:

- Allah’ım ona rahmetinle muamele et ona acı diyerek dua ederler o kimse bir başka namaz vaktini beklediği sürece namazdaymış gibi sayılır.

> (Buhari ve Müslim)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:03
  1. Namazı dosdoğru kılın
  2. Bakara-43
  3. Cemaatle namaz
  4. Ebu Hüreyre
  5. Rasûlullah (sav)
  6. Buhari ve Müslim
  7. abdest
  8. namaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da sıcaktan bunalanlar kendini denize attı
    1. İstanbul’da sıcaktan bunalanlar..
    2. Honda Motosiklet Türkiye’ye ödül
    3. Arpaçay’da okulların bilim fuarları..
    4. Namaz sonrası okuduklarımız... Amener..
    5. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali..
    6. İş kadınlarından Mızraklı’ya ziyaret
    7. TDV Gazzeli çocuklara bayramlık giysi..
    8. Kiğılı, Oktay Kaynarca özel..
    9. Akay, "Çocuklarımızın geleceği için..
    10. FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine..
    11. Kızıltepe’de kırmızı mercimek ve..
    12. Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah..
    13. GAÜN’de Sanat Sınırda Sergisi
    14. Başkan Çoğaç’tan ‘Dolapta değil askıda..
    15. Vali Gül iftarını vatandaşlarla açtı
    16. Galatasaray, Gökay Güney ile 5 yıllık..
    17. Ramazanın 24. günü için iftar menüsü..
    18. Akçaabat’ta iftar coşkusu
    19. Yeni askerlik sistemi teklifinin..
    20. Ayşegül Çoruhlu’dan yeni kitap:..
    21. Bir ayet... Bir hadis...
    22. "14. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"
    23. Mide ve bağırsaklarından çıkanlar şoke..
    24. Gültak: "Akdeniz Mersin’in kalbi, 5..
    25. ‘Budist Bin Ladin’ hakkında flaş..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağ kapatıp..
    27. "Türkiye-Irak sınırı yeniden çizilmeli"
    28. Yeni Çorumspor'un genç kalecisine..
    29. Öğrencilerden yıl sonu sergisi
    30. Muş Belediyesinden ‘ÇTV ve emlak..
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor