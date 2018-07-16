Bir ay boyunca vişne sapı çayıiçerseniz bakın ne olur?

Tatlıların ve içeceklerin yanı sıra içerdiği vitaminler bakımından ilaç sektöründe de kullanılan vişnenin 270 çeşidi vardır. Ancak sağlık açısından 4 çeşidi tek tüketilir. Aynı zamanda mayhoş ve ekşi bir tada sahiptir.

Vişne iltihaplanmayı azaltmada ve atmada en etkili doğal besindir. Uzmanlar vişne meyvesinin sapının da sağlığa birçok faydası olduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalarda düzenli tüketilen kurutulmuş vişne sapından yapılan çayın, vücudun hastalıklara karşı direncinin artığı gözlemlenmiştir.

BİR AY BOYUNCA TÜKETİLEN VİŞNE SAPI ÇAYININ FAYDALARI

- Potasyum bakımından zengin olan vişne sapından yapılan çaydan günde bir bardak tüketilmek böbrek ve mesaneyi temizler. Böylece böbreklerde yaşanma ihtimali olan hastalıklar önlemiş olur.

- Günümüzde hemen hemen herkesin şikayet ettiği vitamin ve kansızlığı gidererek, bağışıklığı güçlendirir. Bağışıklığı güçlenen kişilerin kansere yakalanma riski azalır.

- Antioksidan özelliği sayesinde idrar yoluyla, yemek borusundaki ve midedeki yemek atıklarının neden olduğu zararlı toksinleri vücuttan atar.

- Her gece yatmadan tüketilen bir çay bardağı vişne sapı rahat bir uyku çekmenizi sağlarken, uyku sırasında ciltte deforme olmuş hücreleri de yeniler.

- Üst solunum yolları hastalıkları sebebiyle tüketildiğinde terleme etkisi yaparak hem boğazdaki iltihabı temizler hem de zararlı toksinlerin balgam yoluyla kolayca atılmasını sağlar.

- Yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerin neden olduğu kabızlık, şişkinlik ve mide ağrıları gibi rahatsızlıkları giderir.

- İçerdiği kalsiyum vitaminin yanı sıra mayhoş ve ekşi tadıyla sinir hücrelerini yatıştırarak; depresyon ve stres gibi psikolojik rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

HAZIRLANIŞI

Kurutulmuş 1 tutam vişne sapını 3 su bardağı su ile 15-20 dakika boyunca kaynatın. Rahatsızlığınıza göre günde bir, en fazla iki bardak tüketin. Aynı zamanda topuk çatlaması rahatsızlığı olan kişiler, hazırladıkları suyu bir kovaya dökerek ayaklarını 20 dakika içinde bekletmelerinde fayda var.

Yasemin.com'dan alınmıştır.