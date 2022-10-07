Bir Arap ülkesi daha Türkiye'den AKSUNGUR SİHA alıyor! TUSAŞ ile anlaşma imzaladı

Cezayir merkezli MENADefense sitesinde yer alan özel habere göre uzun süredir müzakereleri süren anlaşma imzalandı. TUSAŞ yetkilileri Afrika'daki 3 ülkeden 2'sinin Aksungur, 1'inin ise Anka ile ilgilendiğini açıklamıştı. Tunus'un 3 ANKA SİHA'sı teslim edilmişti. 2 araç daha almak için müracaat da yapmışlardı.

"Sözleşmeyi yaptık ya da yapacağız. Afrika'da 3 ülkeyle daha görüşüyoruz, anlaşmaya çok yakınız.."

AKSUNGUR İHA’nın Teknik Özellikleri

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri’ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 25000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel motoruna sahiptir.

Kanat açıklığı: 24 metre

Yatay uzunluk: 11.6 metre

Havada kalış süresi: 50 saat

Faydalı yük kapasitesi: 750+ kg

Link menzili: 250+ km

Motor: 2×170 HP

Maksimum irtifa: 40.000 ft

Azami kalkış ağırlığı (MTOW): 3.300 kg

Motor tipi: PD-170 Çift Turbo Dizel

Taaruz/Deniz Karakol Görevi: 750 kg Harici Yük ile 25 kft’te 12 saat

SİLAH OPSİYONLARI

Her bir kanatta 500 kg, 300 kg ve 150 kg kapasiteli 3 adet silah istasyonu

TEBER-81 (Lazer güdümlü Mk-81)

MAM-L

MAM-C

HGK-3

TEBER-82

LUMTAS

KGK-82

Cirit

Minyatür Bomba

DENİZ KARAKOL GÖREVİ FAYDA YÜKLERİ

SAR/GMTI-ISAR

Otomatik Tanımlama Sistemi

Sonobuoy Podu

MAD Boomu

GÖRÜNTÜ İSTİHBARATI FAYDALI YÜKLERİ

Elektro Optik/Kızılötesi/Lazer İşaretleyici/Lazer Mesafe Bulucu Kamera

SAR/GMTI-ISAR

Geniş Alan Gözetleme Kamera

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