Bir Arap ülkesi daha Türkiye'den AKSUNGUR SİHA alıyor! TUSAŞ ile anlaşma imzaladı
BAE'nin Türkiye'den 20 adet Bayraktar SİHA almasının ardından bir Arap ülkesi daha Türkiye'den SİHA alıyor. Cezayir, 6 adet AKSUNGUR SİHA alımı için TUSAŞ ile anlaşma imzaladı.
Cezayir merkezli MENADefense sitesinde yer alan özel habere göre uzun süredir müzakereleri süren anlaşma imzalandı. TUSAŞ yetkilileri Afrika'daki 3 ülkeden 2'sinin Aksungur, 1'inin ise Anka ile ilgilendiğini açıklamıştı. Tunus'un 3 ANKA SİHA'sı teslim edilmişti. 2 araç daha almak için müracaat da yapmışlardı.
"Sözleşmeyi yaptık ya da yapacağız. Afrika'da 3 ülkeyle daha görüşüyoruz, anlaşmaya çok yakınız.."
AKSUNGUR İHA’nın Teknik Özellikleri
Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri’ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 25000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel motoruna sahiptir.
Kanat açıklığı: 24 metre
Yatay uzunluk: 11.6 metre
Havada kalış süresi: 50 saat
Faydalı yük kapasitesi: 750+ kg
Link menzili: 250+ km
Motor: 2×170 HP
Maksimum irtifa: 40.000 ft
Azami kalkış ağırlığı (MTOW): 3.300 kg
Motor tipi: PD-170 Çift Turbo Dizel
Taaruz/Deniz Karakol Görevi: 750 kg Harici Yük ile 25 kft’te 12 saat
SİLAH OPSİYONLARI
Her bir kanatta 500 kg, 300 kg ve 150 kg kapasiteli 3 adet silah istasyonu
TEBER-81 (Lazer güdümlü Mk-81)
MAM-L
MAM-C
HGK-3
TEBER-82
LUMTAS
KGK-82
Cirit
Minyatür Bomba
DENİZ KARAKOL GÖREVİ FAYDA YÜKLERİ
SAR/GMTI-ISAR
Otomatik Tanımlama Sistemi
Sonobuoy Podu
MAD Boomu
GÖRÜNTÜ İSTİHBARATI FAYDALI YÜKLERİ
Elektro Optik/Kızılötesi/Lazer İşaretleyici/Lazer Mesafe Bulucu Kamera
SAR/GMTI-ISAR
Geniş Alan Gözetleme Kamera
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