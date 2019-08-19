Bir anneyi yıkan görüntü! Yemek götürdüğü oğlunun cesediyle karşılaştı Diyrbakır'da çobanlık yapan oğluna yemek götüren anne, 23 yaşındaki evladının cesedini boğulduğu gölette buldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çobanlık yapan gencin cesedi gölette bulundu. Alınan bilgiye göre, Ağaçlı Mahallesinde oturan 23 yaşındaki Ahmet Tanrıverdi'ye annesi, çobanlık yaptığı Kasıka Küme Evleri mevkisine yemek götürdü. Ahırda bulamadı, su yüzeyinde cesedini buldu Oğlunu ahırda bulamayan anne, çevrede yaptığı aramada yapay göletin kenarında oğlunun terliğini gördü. Anne ve yakınları, gölette yaptıkları aramada su yüzeyinde Tanrıverdi'nin cesedini buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine sudan çıkarılan Tanrıverdi'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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