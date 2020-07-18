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Yerel

Bir anneden akılalmaz hareket! 1,5 yaşındaki çocuğunu pencereden atmakla tehdit etti

Burdur'da ağlayan çocuğunu susturamayınca cinnet getiren kadın, 1,5 yaşındaki kızını pencereden sarkıtarak "Atayım mı seni" diye tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 12:16:00 -

Burdur'un Bucak ilçesinde şizofren hastası olduğu iddia edilen kadın, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu oturduğu apartmanın dördüncü katındaki evin penceresinden sarkıtıp, aşağı atmakla tehdit etti. Kapıyı kırıp eve giren polis kadını etkisiz hale getirip, çocuğu korumaya aldı.

Çocuğunu susturamayınca cinnet getirdi

Bucak’ın Çamlıca Mahallesi TOKİ konutlarında bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın iddiaya göre ağlayan çocuğunu susturamayınca cinnet getirdi.

Kız çocuğunu susması için oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki pencereden sarkıtarak "Atayım mı seni" diye bağıran kadını gören komşular duruma müdahale etti.

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