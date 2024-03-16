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Medya Bir algı operasyonu daha çöktü! Canlı yayında Deniz Zeyrek’e gelen mesaj Nevşin’i susturdu
Medya

Bir algı operasyonu daha çöktü! Canlı yayında Deniz Zeyrek’e gelen mesaj Nevşin’i susturdu

Yeniakit Publisher
2024-03-16 15:17:00 - 2024-03-16 15:34:01

AK Partili Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran’ın sözleri sonrası DEM Parti ile ittifak yapıldığı algısı yayan sol medya yine duvara tosladı. NOW TV’deki programda ittifakın yalanlanmadığını iddia eden Nevşin Mengü, yayında Deniz Zeyrek’e gelen sürpriz mesaj sonrası sessizliğe büründü.

AK Partili Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran’ın sözleri sonrası DEM Parti ile ittifak yapıldığı algısı yayan sol medya yine duvara tosladı. NOW TV’deki programda ittifakın yalanlanmadığını iddia eden Nevşin Mengü, yayında Deniz Zeyrek’e gelen sürpriz mesaj sonrası sessizliğe büründü.

AK Partili Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran’ın katıldığı bir televizyon programı öncesi “DEM Partililerden oy istedik” sözlerinin sosyal medyaya sızdırılmas sonrası sol medya Bala’da DEM Parti ile işbirliği yapıldığı algısı oluşturmaya çalışırken, konuyla ilgili açıklama yapan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, “Bala’da yaşayan Dem partili vatandaşlardan oy istedik açıklamama karşı konu çarpıtılmış ve ittifak yapılıyor algısı oluşturulmaya çalışılmıştır” dedi.

2 taraftan da yalanlama

Önce DEM Parti Bala İlçe Başkanlığı tarafından yalanlanan ittifak algısı, DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Öztürk Türkdoğan tarafından da yalanlandı. Türkdoğan, katıldığı bir televizyon programında Bala’da bir görüşmemiz olmamıştır, Bala’da bir ittifak yok” ifadelerini kullandı.

Dün akşam da NOW TV’de yayınlanan Orta Sayfa Programında, Nevşin Mengü konuyla ilgili DEM Parti’den açıklama olmadığını iddia edince Gazeteci Yazar Sinan Burhan müdahale etti.
Burhan, Program yorumcularından Deniz Zeyrek’e mesaj göndererek “Sayın Nevşin Mengü, az önce DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bala da bir ittifak yok dedi, siz ise DEM Parti açıklama yapmadı dediniz, lütfen düzeltin, gazetecilik erdeminize güvenmek isterim” dedi. Zeyrek ben şimdi düzelttim derken videoyu sosyal medya hesabından ilk yayınlayanlardan biri olan Nevşin Mengü, renkten renge girdi ve sessiz kaldı. Böylece Bala’da ittifak algısı çöktü ve yalan ellerinde patladı.
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