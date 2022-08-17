Bir algı daha çöktü! Antalya Havalimanı para basıyor

YENİ AKİT ANKARA

Sözde muhalefet yaptığını zanneden fonlu yazar çizerlerin "Yatırımlar zarar ediyor, beton ekonomisi kar getirmiyor, bunlar çöp oluyor" sözlerinin tamamen Türkiye'yi karalamaya dönük olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu rakamları bir kez daha paylaştı.

"8,55 Milyar Euro kira geliri"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiler şöyle:

"Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından biri olan

ANTALYA HAVALİMANI

Devletin kasasından bir kuruş harcamadan;

765 Milyon Euro yatırım ile kapasitesini artırıyoruz!

8,55 Milyar Euro kira geliri sağlıyoruz!

Kira’nın %25’ni peşin aldık"