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Ekonomi Bir algı daha çöktü! Antalya Havalimanı para basıyor
Ekonomi

Bir algı daha çöktü! Antalya Havalimanı para basıyor

Sözde muhalefet yaptığını zanneden fonlu yazar çizer ve dış güdümlü siyasetçilerin; "Yatırımlar zarar ediyor, beton ekonomisi kar getirmiyor, bunlar çöp oluyor" sözlerinin tamamen Türkiye'yi karalamaya dönük olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu rakamları bir kez daha paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 15:45:00 -
Bir algı daha çöktü! Antalya Havalimanı para basıyor

 YENİ AKİT  ANKARA 

Sözde muhalefet yaptığını zanneden fonlu yazar çizerlerin "Yatırımlar zarar ediyor, beton ekonomisi kar getirmiyor, bunlar çöp oluyor" sözlerinin tamamen Türkiye'yi karalamaya dönük olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu rakamları bir kez daha paylaştı.

"8,55 Milyar Euro kira geliri"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiler şöyle:

"Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından biri olan
ANTALYA HAVALİMANI

Devletin kasasından bir kuruş harcamadan;

765 Milyon Euro yatırım ile kapasitesini artırıyoruz!

8,55 Milyar Euro kira geliri sağlıyoruz!

Kira’nın %25’ni peşin aldık"

5
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Yorumlar

Ferhat

Hayatınız yalan İstanbul hava alanından elde ettiğiniz 112 milyar $ gibi değilim. Devletin kasasına tek kuruş girmeden girmiş gibi haber yapıyorsunuZ

Osmanlı Torunu

O kafirlerin keferelerin firevunlarının Haçlı Tohumları vatan Hayinleri Vatansızlar Satılmışlar Türkiyemin Ekmegini yiyip ihanet Eden Alçaklar çakallar Müslüman Görünümlü Şeytanlar Ayyaşlar şarpçılar Teröristler Din ve İslam düşmamları zamanında Türkiyede Hava Limanı Bile yokdu 20 yıl önce Ne verdiler Bu Vatana millete 20 önce Türk Hava yollarında 50 Üçak Bile yokdu 20 yıl sonra Yapıldı Bunların Hpsi geri zekalılar Beyinsizler Hepinize Türkiyemin Ekmegi Aşı Haram zehir zıkkım kan irin Etsin Boğazlarından Geçirmrsin yüce mevlam Amin
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