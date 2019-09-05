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Bir aile ölümden döndü

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyere çarparak yanmaya başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:30
Bir aile ölümden döndü

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyere çarparak yanmaya başladı. Alev topuna dönen araçtan çıkmayı başaran üç kişilik aile ölümden döndü.


Edinilen bilgilere göre, kaza, İstanbul - Çorlu yolu üzerinde Çorlu Atatürk Havaalanı mevkiinde meydana geldi.


Çorlu yönüne ilerleyen Murat Urucu idaresindeki 34 GU 5078 plakalı otomobil havaalanı kavşağına geldiği sırada bilinmeyen bir nedenden ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yanmaya başlayan otomobil bir anda alev topuna döndü. Araç sürücüsü Murat Urucu, eşi Çiğdem ve çocukları Ege Urucu alev alev yanan araçtan çıkmayı başardı.


Araç içerisinde bulunan üç kişi olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edilirken itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.


Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım demir yığınına dönen aracın kaldırılması ile normale döndürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:30
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