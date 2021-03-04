BiP’in Acil Durum Butonu hayata bağlıyor

Platform içinde yer alan kırmızı butona kayıtlı kullanıcı adedi 3 milyonu aşmış durumda. Butonla her türlü doğal afet anlarında ya da acil durumlarda mevcut konumu ya da durumu paylaşmak mümkün.

Ücretsiz yararlanılıyor

Ücretsiz olarak yararlanılabilen Acil Durum Butonu sayesinde vatandaşlar, afet anında güvende olduklarını ya da yardıma ihtiyaç duyduklarını istedikleri kişilere anında iletebiliyorlar. Acil Ayrıca 112 Acil Servis, 155 Polis ve 184 SABİM’e de erişebiliyorlar. Butonda yer alan ‘Yardım İste’ özelliği, ihtiyaç halinde bluetooth teknolojisi üzerinden de çalışarak acil durumlarda hayat kurtarıyor. Özelliği kullanmak için bluetoothu açmak yeterli. Kullancılar, acil durumlarda 300 metreye kadarki alanda çevrelerinde olan kişilerin BiP uygulamalarına sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor.

40 bin kişi kullandı

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, doğal afetler konusunda yaptıkları yatırımlara büyük önem verdiklerini belirtti. Tansuğ, şunları kaydetti: “İletişimin ne kadar önemli olduğu yaşadığımız her doğal afet sonrası yeniden gündeme geldi. Bu doğrultuda Türkiye’nin Turkcell’i olarak tüm önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle iletişimde kalabilmeleri için teknolojik çözümlerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz. İki yıl önce hayata geçirdiğimiz BiP Acil Durum Butonu’yla acil durumlarda operatör bağımsız tüm vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. En son İzmir’de meydana gelen depremde BiP kullanıcıları Acil Durum Butonu ile yaklaşık 40 bin kişiye konumlarını tek tuşa basarak iletti.” Tansuğ, acil durumlarda vatandaşların yanlarında olabilmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi.