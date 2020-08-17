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Ekonomi

BiP uygulamasını 2 milyon kişi yükledi! “Acil durumda ulaşılacak kişi”

Turkcell BiP, “Acil Durum Butonu” ile “Acil Durumda Ulaşılacak Kişi” sayısını 2 milyona çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:21:00 -
BiP uygulamasını 2 milyon kişi yükledi! “Acil durumda ulaşılacak kişi”

Turkcell BiP, “Acil Durum Butonu” ile “Acil Durumda Ulaşılacak Kişi” sayısını 2 milyona çıkardı. Uygulama ile 112 Acil Servis, 155 Polis ve 184 SABİM’e de erişilebiliyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, deprem gibi doğal afet ve acil durumlarda iletişimin son derece hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Tansuğ, şunları kaydetti: “Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini her zaman hatırlamalıyız. Bu doğrultuda tüm önlemlerimizi almanın yanı sıra yüksek teknolojimiz sayesinde ihtiyaç anında vatandaşlarımızın hep yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her zaman birinci öncelik. BiP kullanıcılarının acil durumlarda sevdikleriyle kesintisiz haberleşebilmeleri için geliştirdiğimiz Acil Durum Butonu ile tüm operatör kullanıcılarının durumlarını konumları ile birlikte sevdikleriyle kolayca paylaşabilmelerini sağlıyoruz.

Geliştirdiğimiz ‘Yardım İste’ özelliği sayesinde Bluetooth teknolojisini kullanarak kullanıcılarımızın etrafındaki kişilere internet erişimi olmasa dahi ulaşmaları mümkün. Bu özellik ile acil durum ve doğal afet durumlarında daha fazla vatandaşımızın güvende kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

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