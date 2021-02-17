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Teknoloji BİP nedir? BİP nasıl indirilir? BİP’in özelikleri nelerdir?
Teknoloji

BİP nedir? BİP nasıl indirilir? BİP’in özelikleri nelerdir?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi ve güncelleme zorunluluğu getirilmesinin ardından, birçok vatandaş farklı mesajlaşmaya uygulamalarına yöneldi. Bu uygulamalardan biriside BİP uygulaması oldu. Peki, BİP nereden indirilir ve özellikleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 14:28:00 -
BİP nedir? BİP nasıl indirilir? BİP’in özelikleri nelerdir?

Turkcell telekomünikasyon şirketi tarafından geliştirilen BİP uygulaması Telegram ve Signal gibi uygulamalara benzemektedir. Sadece İOS ve Android kullanıcıları BİP uygulamasından faydalanabiliyor. Son günlerde gündemde olan BİP uygulamasının nerden indirileceği ve özellikleri kullanmak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte” BİP nereden indirilir ve özellikleri nelerdir?” sorularının cevabı…

BİP nereden indirilir?

BİP uygulamasını, App Store, Google Play ve Huawei AppGallery'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

BİP’in özelikleri nelerdir?

BİP uygulamasında, kaybolan mesaj, caps yapma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır. BİP uygulamasıyla kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtlarını gönderebilmektedirler.

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