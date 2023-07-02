BioNTech ve AstraZeneca için hesap günü!

DW Türkçe'deki habere göre korona virüsüne karşı geliştirdiği Comirnaty adlı aşının sağlığa olumsuz etkileri olduğu iddiasıyla biyoteknoloji şirketi BioNTech hakkında açılan tazminat davasının ilk duruşması pazartesi günü Almanya'nın Rottweil kentinde yapılacak.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, 58 yaşındaki davacı erkek, BioNTech tarafından üretilen korona virüsü aşısını olduktan sonra sağ gözünde ciddi bir görme kaybı olduğunu iddia ederek, biyoteknoloji şirketinden 150 bin euro tazminat talep etti. Ayrıca, BioNTech'in davacının olası maddi zararlarını da karşılaması isteniyor.

Mainz merkezli BioNTech ise suçlamaları reddederek, davacının iddialarının asılsız olduğunu savunuyor. Şirketin sözcüsü, "Davacı tarafından belirtilen sağlık sorunları sunulan bütün bilgiler temelinde titizlikle incelendi" açıklamasını yaptı.

AstraZeneca'ya ilişkin şikayet de yarın görülecek!

Bamberg'deki Bavyera Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde ise AstraZeneca'ya karşı açılan davanın temyiz duruşması yapılacak. Hof'taki Eyalet Mahkemesi, yaklaşık altı ay önce kadın bir davacı tarafından açılan tazminat davasını reddetmişti. Davacı bunun üzerine bir yüksek mahkemeye temyiz başvurusu yapmıştı.

Davacı, AstraZeneca tarafından üretilen aşıyı olmasının ardından sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla tazminat davası açmış, ancak mahkeme ne üretim hatası ne de aşı ile bağlantı bilgilendirmede eksiklik tespit edilmediği gerekçesiyle davayı reddetmişti. Davada, pazartesi günü karar çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Tarafların uzlaşmaya varmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

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Söz konusu iki dava, Almanya'da koronavirüs aşısı üreticilerine karşı açılan ilk davalar olma özelliğini taşıyor. Welt am Sonntag gazetesinin Almanya Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Almanya'da Covid-19 aşısı üreticisi şirketlere tazminat talebi ile mahkemelere yapılan 209 başvuru bulunuyor.