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Sağlık BioNTech duyurdu! Koronavirüs aşısına güncelleme
Sağlık

BioNTech duyurdu! Koronavirüs aşısına güncelleme

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni varyantı olan Omicron ile ilgili aşı çalışmaları yürüttüklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 02:36:00 -
BioNTech duyurdu! Koronavirüs aşısına güncelleme

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüsün Omicron varyantı inceleme sürecinin devam ettiğini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirildiğini açıkladı.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Omicron varyantını incelemek için laboratuvar testlerini sürdürdürdüklerini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını bildirdi.

Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandı

Şirket, 26 Ekim’deki açıklamasında, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini ifade etmişti.

Yeni aşı 100 gün içinde

Bu verilerin söz konusu varyantın mRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilen açıklamada, Pfizer ve BioNTech’in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatılmıştı.

 

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