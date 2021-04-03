Türkiye’de 16 milyon dozu aşkın koronavirüs aşısı yapıldı. Vatandaşlar aşı randevusu alırken aşı tercihlerini kendileri yapıyor. Bu sebeple pek çok kişi hangi aşının yan etkisi olduğunu araştırıyor. Peki, BioNTech aşısını yan etkisi olur mu?

BioNTech aşısının yan etkileri neler? Hangi aşı daha iyi?

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık aşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Balık, “Ankara Üniversitesi olarak her iki aşının da Faz 3 çalışmalarına katıldık. Vatandaşlarımız, hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmalı, bu çok önemli. Çünkü, hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki aşılar, ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor. İngiltere'de sadece BioNTech yapılmadı, Astra-Zeneca da yapıldı. Bizim kullandığımız Sinovac aşısının yapıldığı ülkelerde de ölüm oranlarının ciddi oranda azaldığı görüldü. Bu veri bize de yansıdı, öyle ki Türkiye'de de artık 60 yaş üstünde ağır vakaları görmez hale geldik. Şu anda daha çok 40-60 yaş arasında. O nedenle, hangi aşıyı buluyorsak o aşıyı mutlaka yaptıracağız” dedi.

Prof. Dr. İsmail Balık, “Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine tercihiniz varsa alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Çünkü, çalışmalarda sadece BioNTech değil diğer mRNA aşılarının daha çok reaksiyon yaptığı gözlendi. Ayrıca, mRNA aşıları, inaktif aşılara göre daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor, immün sistem üzerine uyarıcı etkisi daha fazla olduğu için. Dolayısıyla, bağışıklık yanıtı zayıf olabilecek bünyeye sahip olanlar, mRNA aşısını tercih edebilir. Bunlar kim dersek, obezitesi bulunanlar, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler veya çeşitli hastalıkları nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar, eğer seçenekleri varsa mRNA aşısı olan BioNTech aşısını tercih edebilirler. Ancak yine onlarda da inaktif aşısının çalıştığını, işe yaradığını söylememiz lazım. mRNA aşıları tek dozdan bir hafta sonrasından itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor, inaktif aşılar ise ancak ikinci dozdan 15 gün sonra belirgin bağışıklık oluşturuyor” diye konuştu.

Sinovac ve BioNTech aşılarıyla ilgili şimdiye kadar ciddi hiçbir yan etki gözlenmedi. Ülkemizde binlerce doz Sinovac aşıyı yapıldı ve yalnızca baş ağrısı, yorgunluk gibi basit semptomlar yan etki olarak bildirildi. BioNTech aşısı olanların bazıları hafif yorgunluk, aşı olan yerde kızarıklık ve baş ağrısı yaşandığını belirtiyor. Bu sebeple uzmanlar sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini belirtiyor.