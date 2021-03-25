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Sağlık BioNTech aşısı kime yapılacak? BioNTech aşısı ne zaman kullanılacak?
Sağlık

BioNTech aşısı kime yapılacak? BioNTech aşısı ne zaman kullanılacak?

BioNTech aşısı sağlık ocağında yapılacak mı? Koronavirüs salgınında aşılar son derece önemli. Bu sebeple vatandaşlar bir an önce aşı olmak istiyor. Peki, Alman aşısı geldi mi? Alman aşısı ne zaman kime yapılacak? Alman aşısı nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 11:15:00 -
BioNTech aşısı kime yapılacak? BioNTech aşısı ne zaman kullanılacak?

Alman aşısı kime yapılacak? Türk profesörlerin bulduğu BioNTech aşısı Türkiye’ye de geldi. Vatandaşlar ne zaman Alman aşısı olabileceklerini merak ediyor. Peki, Alman aşısı için nereden randevu alınacak?

BioNTech aşısı kime yapılacak? BioNTech aşısı ne zaman kullanılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonların merakla beklediği Alman aşısıyla ilgili son gelişmeleri açıkladı. Bakan Koca, “BioNTech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak” dedi.

Alman aşısının sağlık ocaklarında yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmadı. Bilindiği gibi bu aşının saklanması için -70 derecelik dolaplara ihtiyaç var. Aşılarla ilgili gelişme oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

Aşı randevularınızı MHRS web sitesi ya da uygulamasından alabilirsiniz. Ayrıca ALO 182’den de aşı randevusu alabilirsiniz. Şimdilik sistem 65 yaş üstü ve 65 yaş üstünün 60 yaş eşleri randevu alabiliyor.

AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

COVID 19 aşısı | Kim aşı randevusu alabiliyor? Aşı randevusu al
COVID 19 aşısı | Kim aşı randevusu alabiliyor? Aşı randevusu al

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COVID 19 aşısı | Kim aşı randevusu alabiliyor? Aşı randevusu al

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