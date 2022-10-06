  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bulgarlar ve Gürcülerden sonra şimdi de onlar! Türkiye'ye gelmeleri için harekete geçildi

Mavi Vatan'da Yunanistan'ın kabusu olacak!

Altın yükselmiyor resmen uçuyor! Gram ve çeyrek altın coştu bombayı İslam Memiş patlattı

İşte dünyanın en ucuz otomobili! Fiyatını duyanlar şaşkına dönüyor

Haber nerede Sözcü, Cumhuriyet, Birgün? Gel vatandaş gel sansür öyle değil böyle olur

Döviz artınca paraları değer kazandı! Türkiye'den buldukları her şeyi satın alıp ülkelerine götürüyorlar

Karaman’da köpeklerin parçaladığı Duru teyze vefat etti

"Yeşil altın" üretiminde tam gaz!

Şampuan ve deodorant içenin sonu böyle oldu

Yunan bunların yanında halt etmiş! CHP’nin, LGBT'lilerin TSK’ya girebilmesi için Meclis’e sunduğu kanun teklifi herkesi şok etti
Yerel Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Yerel

Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 16:04:00 -
Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.E.A. isimli şahsın elindeki yüklü miktarda uyuşturucu hapı Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon için harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Konyaaltı Merkez Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından takibe alınan şüpheli elinde çanta ile birlikte Kepez'in Erenköy Mahallesi'nde durdurularak yakalandı. Şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 5 bin 700 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23