Binlerce ünlü şirket iflas etti! Son rakamlar şok etti

Rusya'da kreditörlerin borçlulara yönelik iflas talepleri ekim ayında 2,4 kat artış gösterdi. Kommersant'ın haberine göre, kasım ayındaki artış oranı da yüzde 42 oldu. Gazeteye konuşan uzmanlar, artışı kısmen iflas moratoryumunun iptal edilmesiyle ilişkilendiriyor.



Rusya'da hükümet 1 Nisan - 1 Ekim 2022 arasında tüzel kişilere yönelik iflas moratoryumu ilan etmişti. Ancak moratoryumun bitişiyle ekim ayında iflas talepleri 2 bin 306'dan 5 bin 953'e fırladı.



Kasım ayında da geçtiğimiz yıl 2 bin 341 olarak kayıtlara geçen sayı bu yıl 3 bin 327 oldu. Analistler özellikle kasım ayındaki artışın tek başına moratoryumun bitişiyle açıklanamayacağı görüşünde.



Gazeteye konuşan MEF Legal temsilcisi Rimma Malinskaya, dünyada ve Rusya'da ekonomik durumun zorlaştığını ve bazı şirketlerin kendilerini yeniden yapılandırmakta güçlük çektiğini söyledi. Malinskaya şirketlerin işini zorlaştıran faktörler arasında yaptırımlar, yeni düzenlemeler ve alım gücündeki düşüşe işaret ediyor.

Turkrus