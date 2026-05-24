Binlerce taraftar sokaklara akın etti! Çorum’da Süper Lig coşkusu
Play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup eden Çorum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte kentte büyük sevinç yaşanırken, binlerce taraftar sokaklara çıkarak kutlama yaptı.
Halay çekerek şampiyonluk coşkusu yaşandı
Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Çorum'da binlerce vatandaş sokaklara akın etti. Taraftarlar konvoylar oluşturup şehir turu attı, kent meydanında, sokak ve caddelerde halaylar çekerek şampiyonluk sevincini yaşadı.
