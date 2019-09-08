0553 313 94 23

Binlerce olaya anında müdahale

Olaylara en seri şekilde müdahale etmesiyle Avrupa ve dünya ortalamasında ilk sıralarda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 6 bin 253 yangın, 527 trafik kazası ve 1866 kurtarma çalışmasında yer aldı.

08 Eylül 2019 Pazar 15:17
Binlerce olaya anında müdahale

Olaylara en seri şekilde müdahale etmesiyle Avrupa ve dünya ortalamasında ilk sıralarda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 6 bin 253 yangın, 527 trafik kazası ve 1866 kurtarma çalışmasında yer aldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geride kalan Ocak-Ağustos döneminde asli görevi olan söndürme ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra eğitim ve işyeri ruhsatlandırmalarında da çok sayıda çalışmaya imza attı. 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde meydana gelen 6 bin 253 yangın olayına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 527 trafik kazası ve 1866 kurtarma çalışmasında da yer aldı. Bunların yanında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde 308 yangın ilk müdahale eğitimi veren Manisa İtfaiyesi, 1233 işyerinde ruhsat ve kontrol çalışmasını da yerine getirdi. Olaylara en seri şekilde müdahale etmesiyle Avrupa ve dünya ortalamasında ilk sıralarda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 7/24 görev ve 17 ilçede bulunan amirlik ve müfrezeleriyle Manisalıların can ve mal güvenliği için görev yapıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miçotakis: Türkiye ile konuşmak her zaman iyidir
    1. Miçotakis: Türkiye ile konuşmak her..
    2. Damdan düşen yaşlı kadın öldü
    3. Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs..
    4. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası..
    5. Cam silerken ikinci kattan düşen kadın..
    6. Bahçesaray’da trafik kazası; 1 ölü, 1..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cevad..
    8. KKTC’de orman yangını kontrol altına..
    9. Süper Lig derbi maçları 2019 ne..
    10. Bursa'da ormanlık alanda yangın
    11. Türkiye ile İran arasında kritik görüşme
    12. Yenikapı'da ihtiyaç fazlası olduğu..
    13. Büyük heyecan sona erdi
    14. "Beştepe'nin havasını hep soluduk"
    15. Girdikleri evden 10 bin TL’lik vurgun..
    16. Ali Gürbüz kimdir? Başpehlivan Ali..
    17. Dorian Kasırgası Kanada’yı vurdu: 330..
    18. Nazilli’de El Sanatları Dekarasyon ve..
    19. Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah..
    20. Şahin ve Albayrak’a rütbeleri tevdi..
    21. Elazığ’da bin adet kaçak sigara ele..
    22. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    23. Metin Külünk'ten Meral Akşener'e..
    24. AK Parti’li Karaaslan’dan muhalefete..
    25. İsmail Balaban kimdir? Başpehlivan..
    26. "Türkiye ile konuşmak her zaman iyidir"
    27. Mehmet Ekici’nin ayrılık tarihi belli..
    28. SASKİ’nin ’Mobil Ekip’ uygulaması..
    29. Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo..
    30. Savunma Sanayii Başkanı Demir, Tuz..
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'