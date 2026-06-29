Binlerce öğrenci mücadele etti! İmam hatip okullarına yoğun ilgi

İmam hatip okullarına gösterilen ilgi, yeni eğitim döneminde de dikkat çekici seviyeye ulaştı. Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortaokul bölümüne yerleşmek isteyen binlerce öğrenci, sınırlı kontenjan için sınav heyecanı yaşadı.

Okulun 360 kişilik kontenjanına hak kazanabilmek için ter döken öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sınav merkezine geldi.

360 KİŞİLİK KONTENJANA BİNLERCE BAŞVURU

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortaokul bölümü için düzenlenen sınava yoğun katılım oldu.

Binlerce öğrenci, akademik başarısı ve eğitim modeliyle öne çıkan okulda öğrenim görebilmek için mücadele verdi.

VELİLERDEN OKULA YOĞUN TEVECCÜH

Sınava çocuklarıyla birlikte gelen veliler, imam hatip okullarına olan ilginin artmasında akademik başarı kadar manevi eğitimin de etkili olduğunu belirtti.

Veliler, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hem temel derslerdeki başarısı hem de mesleki derslerdeki güçlü yapısıyla tercih edildiğini ifade etti.

AKADEMİK VE MESLEKİ BAŞARI ÖNE ÇIKIYOR

Öğrenciler ve veliler, okulun akademik eğitimdeki başarısının yanı sıra imam hatip müfredatındaki mesleki derslerde de üst düzey bir eğitim sunduğunu dile getirdi.

Bu yönüyle okulun, hem sınav başarısını hedefleyen hem de değerler eğitimi almak isteyen ailelerin tercihleri arasında öne çıktığı belirtildi.

ÖĞRENCİLER SINAV HEYECANI YAŞADI

Kontenjana girebilmek için sınava katılan öğrenciler, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından başarı elde etmek için ter döktü.

Aileler ise sınav süresince okul çevresinde çocuklarından gelecek sonucu heyecanla bekledi.

İMAM HATİP OKULLARINA TALEP ARTIYOR

Ankara’daki yoğun sınav katılımı, imam hatip okullarına yönelik talebin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

Akademik başarı, disiplinli eğitim ortamı ve mesleki derslerdeki güçlü yapı, imam hatip okullarını öğrenciler ve veliler için önemli bir tercih haline getirmeye devam ediyor.