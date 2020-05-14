Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Resmi Gazatede yayımlandı

Ticaret Bakanlığı'nda çalışan binlerce memuru ilgilendiren iki önemli düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemelirin ilki Yurt dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik'te yapıldı. Yapılan düzenleme ile yurt dışında görev alacak Ticaret Bakanlığı personelinin görev süresi 4 yıla çıkarıldı. Diğer kurumlar için bu süre üç yıldı.



İkinci önemli düzenleme ise Ticaret Bakanlığı'na bağlı taşra teşkilatında görevli memurların kılık ve kıyafeti ile ilgili. Yapılan düzenlemenin amacı personelinin kılık ve kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek ve teçhizatın renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek olarak açıklandı.

İşte o düzenleme

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında, gümrük işlemlerinde görev yapan ve resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personellere, yaptıkları hizmetin özelliğine göre kıyafet verilecek. Verilen kıyafetler ve kullanım süreleri ile kıyafetlerde bulunacak arma, sembol ve rütbe işaretlerinin renk, cins ve kullanımı yeniden belirlendi. Kılık ve Kıyafete İlişkin Genel Esaslar:

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca hususlar şunlardır:

a) Resmi elbise, rütbe işaretleri ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot bu Yönetmelikte belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

b) Şapka ve kep, vizörünün ön kenar ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

c) Bere ve örgü başlığın ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir, ancak; örgü başlık kulakları kapatacak şekilde giyilir.

ç) Teşkilatta resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personelin resmi kıyafetle görev yapması zorunludur.

d) Bu Yönetmelikte belirtilen tip ve model dışında ayakkabı veya bot giyilemez.

e) Bot veya ayakkabılar daima temiz ve boyalı bulundurulur.

f) Resmi kıyafetle birlikte bu Yönetmelikte belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerleri takılamaz.

g) Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek ve kadın personelin siyah çorap giymesi zorunludur.

ğ) Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz, resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez, resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez.

h) Düşük kemerli pantolon yaptırılamaz ve giyilemez.

ı) Saçlar, kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ancak görevin özelliğine göre ve en üst birim amirinin izni ile bu hususlar serbest bırakılabilir. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir.

i) Kadın amir ve memurlar tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz. Uzun saç bırakan kadınlar saçlarını toplar, dağınık bırakamazlar. Kısa saç bırakan kadınların saç uzunlukları omuz hizasını geçemez ve dağınık olamaz. Kadın personelin saç uzunluklarına bakılmaksızın, saçları dağınık ve resmi üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz.

j) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde fiilen çalışan gümrük muhafaza personeli ile teşkilatta adli kolluk olarak belirlenen gümrük muhafaza personeli, gerektiğinde birim amirlerinin teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile sivil kıyafet giyebilirler.

k) Resmi kıyafetli olarak görev yapan kadın amir ve memurlar, hamileliğini belgelediği takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafet ile görev yapabilirler.

l) Resmi kıyafetler eskimiş dahi olsa gümrük personeli dışındaki kişiler tarafından giyilemez ve bu kişilere verilemez.

m) Resmi kıyafetin satılması/kiralanması yasaktır.

(2) Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, kısım amiri, şef, muayene memuru, muhafaza memuru, kaptan, makinist, gemi adamı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, anbar memuru, satış memuru, veznedar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda; yukarıdaki unvanların emsali sözleşmeli personel resmi kıyafet giymek zorundadır.

(3) Protokole dahil olan kadın ve erkek (müdür/müdür yardımcısı unvanlı personel dahil) personel, karşılama ve uğurlama görevleri ile resmi kutlama törenlerinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca resmi kıyafet giymek zorundadırlar.

(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

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