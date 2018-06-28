Binlerce kişiye müjde! Borçlar siliniyor

Edirne'de birçok kişi, ödeyemedikleri Bağkur pirim borçlarını sildirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürlüğü Bağkur servisine başvuruyor. Yetkililer, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuruları kabul edecek. Bağkur borcu olduğu gerekçesiyle sağlıktan faydalanamayanlar bir an önce başvuru yaparak sağlıktan faydalanmak için sıraya geçiyor. Öte yandan, 31 Ağustos 2018 tarihinden sonra Bağkur borçlarının otomatik silineceği kaydedildi.