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Binlerce kişiye müjde! Borçlar siliniyor

31 Mayıs 2018 tarihine kadar Bağkur prim borçları siliniyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 17:48
Binlerce kişiye müjde! Borçlar siliniyor

Edirne'de birçok kişi, ödeyemedikleri Bağkur pirim borçlarını sildirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürlüğü Bağkur servisine başvuruyor. Yetkililer, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuruları kabul edecek. Bağkur borcu olduğu gerekçesiyle sağlıktan faydalanamayanlar bir an önce başvuru yaparak sağlıktan faydalanmak için sıraya geçiyor. Öte yandan, 31 Ağustos 2018 tarihinden sonra Bağkur borçlarının otomatik silineceği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 17:48
  1. Edirne
  2. Bağkur
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu

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  • zionzion7 sa önce
    alışkanlık haline getirilen vergi prim ödememe ve bunları affetme neticesinde bu yükü devletmi sırtlanıyor?devlet kim?bunların yükünü diğer insanlar çekiyor,ödeyenler enayi yerine konuluyor hep.banim hakkıma düşen kısım haram olsun
  • A.YücelA.Yücel9 sa önce
    Borç yapılandırma süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmalıdır. Diyelim 60 bin tl yapılandırılacak borç çıktı. Pek çok esnaf 2 ay içinde bu borcu ödeme imkanına sahip değil, belki bankalar da bu kadar kredi vermeyecek, pek çok esnaf için bu fırsat boşa gidecektir.
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ8 sa önce
    Ödemeyenlerinki siliniyor. Ödeyenler ne olacak. Bu yol yol değil arkadaşlar. Bu dürüs vatandaşı cezalandırmaktan başka bişey değil. Dört gün sonra hiçbir borcunu yatıran adam bulamassınız. Bunu muhalefet olarak değil hükümet yanlısı biri olarak söylüyorum.
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