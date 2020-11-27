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Dünya Binlerce kişinin katili Netanyahu ve Al Nahyan Nobel’e aday gösterildi
Dünya

Binlerce kişinin katili Netanyahu ve Al Nahyan Nobel’e aday gösterildi

Filistin ve Yemen başta olmak üzere bölgede yol açtıkları saldırı ve neden oldukları krizler nedeniyle binlerce sivilin katili olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:34:00 -
Binlerce kişinin katili Netanyahu ve Al Nahyan Nobel’e aday gösterildi

Al Nahyan ve Netanyahu, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmasına vesile olmaları dolayısıyla 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

BAE desteği ile Yemen’de 112 bin kişi öldü

BAE Veliaht Prensi Al Nahyan’ın öncülüğündeki BAE, başta Yemen’deki iç savaş olmak üzere Libya’daki çatışmalar, Filistin meselesi ve bölgedeki bölünmeyi derinleştiren taraf olarak isminden söz ettiriyor. BAE’nin de önemli bir aktör olduğu Yemen’deki iç savaşta şimdiye kadar 112 bin kişi öldü ve bunların 2 bin 138’i çocuk olmak üzere toplamda 12 bini sivillerden oluşturuyor. Al Nahyan, Yemen’in yanı sıra Libya’daki istikrarsızlık ve çatışmanın önemli isimleri arasında gösteriliyor. Al Nahyan, Libya’da darbeci Halife Hafter’e açık bir şekilde destek veriyor.

Netanyahu 3 bin 500’e yakın Filistinlinin katili

Filistinliler açısından kabusa dönen ve hâlâ devam eden Netanyahu yönetimi oldukça kanlı geçti. Binyamin Netanyahu’nun başbakanlığı döneminde aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu 3 bin 500’e yakın Filistinli, İsrail güçlerinin saldırılarında şehit edildi, binlercesi yaralandı. İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerden 799’u çocuk, 342’si de kadın.

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