Binlerce kişi toplandı! Hollanda polisinden Filistin yürüyüşüne müdahale
ABD genelindeki üniversitelerde başlayan İsrail karşıtı protestolar Hollanda'da çığ gibi büyüdü.
Hollanda'daki üniversitelerde Filistinlilerle dayanışma amacıyla toplanan göstericiler, polisin müdahalesi üzerine şehir merkezine yürüdü.
Roeterseiland kampüsünde toplanan binlerce gösterici, polisin engellemelerinin ardından kampüsten şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti.
Şehir merkezindeki Spui meydanına gelen göstericiler, burada oturma eylemine geçtiği sırada polis müdahalesiyle karşılaştı.