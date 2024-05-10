  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Binlerce kişi toplandı! Hollanda polisinden Filistin yürüyüşüne müdahale
Dünya

Binlerce kişi toplandı! Hollanda polisinden Filistin yürüyüşüne müdahale

Yeniakit Publisher
2024-05-10 07:00:00 -
Binlerce kişi toplandı! Hollanda polisinden Filistin yürüyüşüne müdahale

ABD genelindeki üniversitelerde başlayan İsrail karşıtı protestolar Hollanda'da çığ gibi büyüdü.

Hollanda'daki üniversitelerde Filistinlilerle dayanışma amacıyla toplanan göstericiler, polisin müdahalesi üzerine şehir merkezine yürüdü.

Roeterseiland kampüsünde toplanan binlerce gösterici, polisin engellemelerinin ardından kampüsten şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Şehir merkezindeki Spui meydanına gelen göstericiler, burada oturma eylemine geçtiği sırada polis müdahalesiyle karşılaştı.

DSÖ'den Gazze'deki hastanelere ilişkin korkutan uyarı
DSÖ'den Gazze'deki hastanelere ilişkin korkutan uyarı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DSÖ'den Gazze'deki hastanelere ilişkin korkutan uyarı

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Refah'ı bombalıyor!
Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Refah'ı bombalıyor!

Gündem

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Refah'ı bombalıyor!

Mısır ordusu sınırı geçen Gazzeli gence şiddet uyguladı!
Mısır ordusu sınırı geçen Gazzeli gence şiddet uyguladı!

Dünya

Mısır ordusu sınırı geçen Gazzeli gence şiddet uyguladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23