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Seyahat Binlerce kişi Palandöken’e akın etti
Seyahat

Binlerce kişi Palandöken’e akın etti

Hafta sonu tatilini fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist, yılbaşı öncesi Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 14:43:00 -
Binlerce kişi Palandöken’e akın etti

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi Yılbaşı öncesi son hafta sonunda tıklım tıklım doldu.

Kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Palandöken’de kar kalınlığı 92 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti.

Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

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