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Binlerce Karadenizli’nin katıldığı gecede Alinur Aktaş rüzgarı esti

Bursa’da Trabzon’un kurtuluşunun 101’inci yılı etkinliklerinde Alinur Aktaş rüzgarı esti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:25
Binlerce Karadenizli’nin katıldığı gecede Alinur Aktaş rüzgarı esti

Bursa’da Trabzon’un kurtuluşunun 101’inci yılı etkinliklerinde Alinur Aktaş rüzgarı esti. Binlerce Trabzonlu Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aktaş’ı alkış yağmuruna tutup, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.


Seçim ziyaretleri kapsamında Bursa’nın gezilmedik bir karış yerini bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Trabzon’un 101’inci kurtuluş etkinliklerine katıldı.


Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen geceye binlerce Trabzonlu katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da geceye katılarak Trabzonluların coşkusuna ortak oldu.


Trabzonluların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Aktaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi geri çevirmedi. Yanına gelen vatandaşların sorunlarını da tek tek dinleyen Başkan Aktaş, horona da katılıp, Trabzonluların kurtuluş coşkusuna ortak oldu.


“Bursa 1326’dan beri gülüyor”


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın da katıldığı gecede, Millet İttifakının CHP’li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile yan yana oturan Başkan Aktaş’ın konuşma yapması için sahneye davet edilmesi sırasında ise adeta bir alkış tufanı koptu. Trabzonluların alkışları eşliğinde sahneye çıkan Başkan Aktaş, “Trabzon demek Karadeniz, horon, sevda, aşk, milli ve manevi değerlere hassasiyet ve Trabzonspor demek. Bursa 1326 yılında fethedildi ve bu şehir Osmanlı’yı doğurdu. 7 cihanda 7 düvele nam salmış ve adaletle hükmetmiş Osmanlı’nın kurulduğu şehir. Bu topraklar 1326 yılından itibaren gülüyor. Şimdi de gülüyor. İnşallah bundan sonrada gülmeye hep devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:25
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