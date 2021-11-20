Binlerce İranlı protesto için sokaklara döküldü!

İran'ın üçüncü büyük kenti İsfahan'a hayat veren Zayende Irmağı'nın kuruması binlerce kişi tarafından protesto edildi. İsfahan bölgesinde kuraklık etkili olsa da çiftçiler, nehrin yönünün değiştirilmesi nedeniyle kuruduğunu öne sürerek yetkilileri suçladı.

Ülkede birkaç yıldır etkili olan kuraklık nedeniyle Urumiye Gölü'nün ardından önemli su kaynaklarından Zayende Irmağı da kurudu.

Zayende Irmağı'nın kuruması nedeniyle İsfahan'da çiftçilerin başlattığı gösteriye şehir halkı da destek verdi.

Gösteriler binlerce kişinin katıldığı bir eyleme dönüştü.

"Zayende Irmağımız nerede?", "Zayende Irmağı mı yoksa Ölü Irmak mı?" yazılı dövizler ve pankartlar taşıyan eylemciler, attıkları sloganlarla yetkililerden ırmağın yeniden ihya edilmesi için gereken adımları atmalarını istedi.

Çiftçiler nehrin Yezd eyaletine yönlendirilmesi nedeniyle kuruduğunu öne sürerek yönetimi suçladı.

Eylemin ardından Enerji ve tarım bakanlıklarından yetkililer gerekli önlemlerin alınacağını ancak kuruyan nehre suyun gelmesinin aylar alacağını kaydetti.