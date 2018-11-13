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Binlerce insanın kişisel bilgilerinin saklandığı site hacklendi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde, vatandaşların kişisel bilgilerinin saklandığı healthcare.gov sistemi hackerlar tarafından hacklendi.

13 Kasım 2018 Salı 10:32
Binlerce insanın kişisel bilgilerinin saklandığı site hacklendi!

ABD’de vatandaşların gelir, vergi ve sağlık bilgilerinin saklandığı healthcare.gov sistemi dijital saldırganlar tarafından hack’lendi.

Sistemden 75 bin kişinin verilerinin çalındığı da doğrulandı. Saldırı aslında geçen ay yaşanmış ancak saldırganların hangi bilgilere ve ne kadar ulaşabildikleri anlaşılamamıştı.

Yapılan soruşturmanın ardından 75 bin vatandaşa ait gelir durumu, vergi ödemeleri, sağlık bilgileri gibi kişisel verilerin çalındığı anlaşıldı.

healthcare.gov yetkilileri şimdi 75 bin vatandaşı telefonla uyararak verilerinin hacker’lar tarafından çalındığı konusunda uyarı yapacak. Bu vatandaşların nasıl bir tepki vereceği, ne tür tazminatlar isteyeceği ise henüz net değil.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:32
  1. ABD
  2. hackerlar

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