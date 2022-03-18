Binlerce Filistinli sabah namazını Mescidi Aksa’da eda etti

YENİ AKİT ANKARA

Yahudi zulmü altında inim inim inleyen Filistinli Müslümanlar, bu Cuma günü de akın akın kutsal mabedimiz Mescidi Aksa’ya akarak sabah namazını eda etti.

"El-Fecru'l Azim (Büyük Fecr)" çağrısına icabet ederek Mescidi Aksa’nın içinden avlusuna kadar her yeri dolduran Filistinli müminler, sabah namazını eda ederek Yahudi işgalcilerin zulmünü bitirmesi için Yüce Allah’a el açarak hep bir ağızdan dua etti.

Filistinli inananların Mescidi Aksa’ya akarak sabah namazını eda etmesi, Yahudi işgalcileri korkudan titretti.