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Dünya Binlerce Filistinli sabah namazını Mescidi Aksa’da eda etti
Dünya

Binlerce Filistinli sabah namazını Mescidi Aksa’da eda etti

Bugün binlerce Filistinli Müslüman, "El-Fecru'l Azim (Büyük Fecr)" çağrısına icabet ederek sabah namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 16:37:00 -
Binlerce Filistinli sabah namazını Mescidi Aksa’da eda etti

 YENİ AKİT  ANKARA 

Yahudi zulmü altında inim inim inleyen Filistinli Müslümanlar, bu Cuma günü de akın akın kutsal mabedimiz Mescidi Aksa’ya akarak sabah namazını eda etti.

"El-Fecru'l Azim (Büyük Fecr)" çağrısına icabet ederek Mescidi Aksa’nın içinden avlusuna kadar her yeri dolduran Filistinli müminler, sabah namazını eda ederek Yahudi işgalcilerin zulmünü bitirmesi için Yüce Allah’a el açarak hep bir ağızdan dua etti.

Filistinli inananların Mescidi Aksa’ya akarak sabah namazını eda etmesi, Yahudi işgalcileri korkudan titretti.

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