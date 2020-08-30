  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Binicilikte 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası Engel Atlama Yarışmaları yapıldı
Spor

Binicilikte 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası Engel Atlama Yarışmaları yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 19:20:00 -
Binicilikte 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası Engel Atlama Yarışmaları yapıldı

ANKARA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında binicilik engel atlama yarışmaları Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, "Charmeur 427" isimli atıyla Kaan Kızılkaplan birinci oldu.

İkinci sırayı "Seymen" isimli atı ile Ömer Çetin alırken, Azra Öztürk ise "Dolce Vita" isimli atıyla yarışı üçüncü sırada tamamladı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!
Dünya

Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!

Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevden alınmasının ardından Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac'a suikast ve Ulusal Mutabakat Hüküme..
Altını olanlar dikkat: Gram altın...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Gram altın...

Koronavirüsteki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları hakkında vatandaşlar Altın çıkacak mı? Altın düşecek mi? gibi soruların yanıtlarını ..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı