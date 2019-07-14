Binicilik: 15 Temmuz Şehitler Kupası Yarışmaları - Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kupası'nı, "Baran" isimli atıyla Binbaşı Ömür Burak Dağdelen kazandı

ANKARA (AA) - Binicilikte 15 Temmuz Şehitler Kupası Yarışmaları Ankara'da yapıldı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon iki gün sürdü. Yarışmalara Ankara, Adana, Antalya ve Gaziantep'ten yaklaşık 60 binici katıldı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kupası'nı, "Baran" isimli atıyla Kara Kuvvetleri Binicilik Ekibinden Binbaşı Ömür Burak Dağdelen kazandı. Dağdelen, aynı zamanda "Erbuğ" isimli atıyla ikinci sırayı da aldı. Kupada üçüncülüğü Ankara Atlı Spor Kulübünden Duru Ersoy, "Saigon" adlı atıyla elde etti. Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Kupası'nda ise birinci "Cuba de Martinvast" isimli atıyla Ankara Atlı Spor Kulübünden Burak Gökova oldu. Kara Kuvvetleri Binicilik Ekibinden Binbaşı Ömür Burak Dağdelen, "Fuat" adlı atıyla ikinci, Ankara Atlı Spor Kulübünden Duru Ersoy yine "Saigon" isimli atıyla üçüncü sırayı aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.