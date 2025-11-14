Bingöl’ün Genç İlçesinde uyuşturucu operasyonu

Bingöl ve Genç Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yoluyla haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda streç filme sarılmış halde 18 paket skunk bulundu. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu tacirleriyle, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyen kötü niyetli insanlarla mücadelemiz amansız devam ediyor. Genç ilçemizde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız kazanç sağladığı şüpheli kişilere yönelik yapılan operasyonda, streç filme sarılı 18 paket halinde toplam 14 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanmış olup, uyuşturucu ticareti ve kullanmak suçlarından haklarında tahkikat başlatılmıştır. Bingöl ve Genç Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimize ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum."

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.