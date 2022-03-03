Bingöl'e 620 milyon TL yatırım

Doğu Anadolu Bölgesi’nin saklı cenneti Bingöl; şeffaf ve adil yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın projeleriyle şahlanıyor. Bir yandan seçim vaatlerini hayata geçiren Başkan Arıkan, diğer yandan toplumun ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli yatırımların yanı sıra kent vizyonuna yakışır birbirinden güzel projelere imza atıyor.

Yeni hizmet binaları

Şehrin altyapından üstyapısına köklü yatırımlar gerçekleştiren Başkan Arıkan, kurumsal kimliği daha güçlü hale getirmek, vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için dinamik birimlerine de yeni hizmet binaları da inşa ediyor.

Köhne ve karanlık sokakları dekoratif aydınlatma sistemleriyle ışıl ışıl hale dönüştüren Başkan Arıkan, kent gerdanlığı olma özelliği taşıyan Çapakçur Viyadüğü girişlerinde yaptığı çalışmalarla da vatandaşlara yeni alanlar sunuyor.

Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi, kent meydanı, yeni belediye hizmet binası, modern park, asfalt plenti, atıksu arıtma tesisi gibi önemli yatırımların çalışmalarını sürdüren Başkan Arıkan, kentin yarınlarını planlayacak yatırımları da bir bir planlıyor.

Başkan Arıkan, kadim şehir Bingöl’e yaptığı başlıca yatırımları şöyle sıralıyor:

Dönüşüm ve gelişim çalışmaları

Kültür Mahallesi’ndeki 15,1 hektarlık alana sahip Kentsel Dönüşüm Projesi, TOKİ aracılığıyla 2 Ekim 2019’da ihale edildi. 300 Milyonu aşkın bedel çalışmalarına başlanan kentsel dönüşüm projemizin yüzde 30’u tamamlandı. Proje kapsamında; Modern ve son derece kullanışlı 1172 Konut ile 196 işyeri inşa edilecek.

İlk Millet Vadisi

Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi 1’inci etap projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdare Başkanlığı (TOKİ) tarafından 22 Eylül 2021 tarihinde ihale edildi. Projenin uygulanacağı alanda belediyemizce yaklaşık 40 Milyon TL kamulaştırma çalışması yapıldı. Projemiz kapsamında; Fuar ve sergi alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, eğlence alanları, kafeteryalar, kütüphane, dinlenme alanları, botanik bahçe, uygulamalı bitki yetiştiriciliği, spor tesisleri ve otopark alanları yer alacak.

Kent Meydanı

Şehrimizin kaderini değiştirecek, ilimizin gözbebeği konumundaki hükümet konağı alanımızı muazzam bir kent meydanına dönüştürüyoruz. Yakın zamanda yıkım ve yapım ihaleleri gerçekleştirilecek olan projemizle hem ilimizin ilk kent meydanını inşa etmiş olacağız hem de otopark sorununu büyük oranda çözmüş olacağız. Bu projemiz ile eşzamanlı olarak yine çarşı merkezinde bulunan eski il özel idaresi alanında modern bir park inşa ediyoruz. Bu iki proje hem şehrimizin vizyonuna değer katacak hem de kent merkezinin cazibesini artıracak.

Vaat tutuldu

Seçim vaatlerimiz arasında yer alan ve ‘ilk işimiz dediğimiz’ yeni belediye hizmet binamızın yapımını tamamladık.

Binamızı, yakın zamanda hizmete sunacağız. Bu projemizle hizmet akışındaki dağınıklığı gidererek, hizmetlerimizi tek merkezden yürütülerek hem kurumsal performansımızı artıracağız hem de vatandaşlarımıza önemli kolaylıklar sunacağız.

Mesire alanı

60 bin metrekarelik alanı ve doğal yapısıyla muazzam bir görüntüye sahip parkımızı, kentin en büyük mesire alanına dönüştürdük. Genişletme çalışmalarıyla parkımızın 60 bin metrekare olan kullanım alanını 70 bin metrekareye yükselttik. Proje kapsamında başlıca yapacağımız işler; Peyzaj Düzenleme, İdari Bina, Otopark, Bay-Bayan Mescit, Emzirme Odaları, Bay-Bayan WC’ler, Oyun Grupları, Oturma Grupları, Açık Spor Alanları, Aydınlatma Sistemleri, Barbekü Alanları ve Yürüyüş Yolları.

PTT kavsağı

Genç Caddesi PTT Kavşağı’nda oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak, çarşı trafiğindeki sorunu çözmek için çalışmalarımıza başladık.

Yeni bağlantı yolunun tamamlanması, askeri duvarın (PTT Kavşağı-Ankara Büyük Şehir İlkokulu arası) 12 metre geri çekilmesiyle çarşı trafiği nefes alacak ve yeni bağlantı yolu projemiz hayata geçirilecek.

Bununla birlikte çarşı merkezi ile Yeşilyurt Mahallesi’ne bağlantı sağlayan yollarımızı da genişleterek, yeni alternatif yollar açıyoruz.