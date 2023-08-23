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Yerel Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı
Yerel

Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-08-23 20:23:00 -
Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün merkeze bağlı Uzunsavat köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Sancak beldesi Uzunsavat köyünde çıkan örtü yangını, büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını gören çevre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 arazöz, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 25 personel sevk edildi.

Vatandaşların ve jandarma personelinin de desteğiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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