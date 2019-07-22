Bingöl'deki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.22 Temmuz 2019 Pazartesi 06:24
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Yedisu ilc?e kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.
Bu arada son iki günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.
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