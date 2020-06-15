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Yerel

Bingöl'deki depremzedelere Kızılay'dan sıcak yemek ve çay ikramı

Bingöl'de meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremin ardından Türk Kızılay'ı depremzedelere sıcak yemek ve çay ikram ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 20:18:00 -
Bingöl'deki depremzedelere Kızılay'dan sıcak yemek ve çay ikramı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay tarafından depremzedelere sıcak yemek ve çay ikram ediliyor.

Karlıova ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Depremin hemen ardından başlayan ve kesintisiz süren hizmetle Türk Kızılay tarafından vatandaşlara günde 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılırken günde 3 bin kişinin yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Bu kapsamda Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan depremzedelere de sıcak yemek dağıtımı yapıldı, çay ikramında bulunuldu.

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