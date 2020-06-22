  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl’deki depremzedelere gıda desteği

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de deprem bölgesindeki 330 aileye gıda desteğinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:53:38 -
Bingöl’deki depremzedelere gıda desteği

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de deprem bölgesindeki 330 aileye gıda desteğinde bulunuldu.


14 Haziran Pazar günü merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde saat 17.24’te meydana gelen depremin ardından, bölgedeki vatandaşlara desteklerin ulaştırılmaya devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Karlıova Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Karlıova Şubesi, ilçe kaymakamlığı koordinesinde Kaynarpınar, Kızılçubuk, Ortaköy ile koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Geçitli köyündeki 330 aileye gıda desteğinde bulunulduğu aktarıldı.


Yardımların kaymakamlık koordinesinde İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak öncülüğünde teslim edildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı