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Aktüel

Bingöl'deki deprem ve artçıları sonucu oluşan heyelan kamerada

Yeniakit Publisher
2020-06-15 20:56:12 -
Bingöl'deki deprem ve artçıları sonucu oluşan heyelan kamerada

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de meydana gelen deprem ve artçıları nedeniyle oluşan heyelan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince görüntülendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin peşi sıra oluşan ikisi 4 büyüklüğünün üstünde 90'dan çok artçı deprem ile bugün saat 09.51'de kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle Yedisu ilçesinde heyelan oluştu.

Kara yolundaki heyelan, AKUT ekiplerince görüntülendi.

Görüntülerde dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının yola doğru sürüklendiği anlar dikkat çekti.



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