Bingöl’de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi!
Bingöl’de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Uyuşturucu Madde Kullanma' suçlarına yönelik operasyonlarda toplamda 83 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
Bingöl’de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Uyuşturucu Madde Kullanma' suçlarına yönelik operasyonlarda toplamda 83 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinde yapılan operasyon sonucu 83,500 gram esrar (skunk), 400 gram toz esrar ele geçirildiği, olayla ilgili üç firari şahsın yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.