Bingöl’de yol boyu ağaçlandırma çalışması

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yol boyuna 500 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından “Yol Boyu Ağaçlandırma” çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan çalışma kapsamında Solhan ilçesinin girişinden itibaren 3,5 kilometrelik karayolu hattının ağaçlandırılması yapıldı. Yol boyunun Sedir, Karaçam ve Mazı fidanı olmak üzere 500 adet fidanın dikiminin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü ise, “Yapılan yol boyu ağaçlandırma çalışmaları ilimizdeki yeşil alan miktarını arttırmakla birlikte karayollarımıza ayrı bir estetik katmaktadır. Yol ağaçları araç sürücülerinin dikkatini yol üzerine toplar ve uyarır, görüş alanı içindeki objelerin boyutlarını ve uzunluklarını yoldaki araçların yönlerine, hızlarına ilişkin bilgilerin rahat algılanmasına yardımcı olarak kaza riskini azaltmaktadır” dedi.