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Yerel Bingöl’de Yedisu ve Karlıova arasında yol çalışması
Yerel

Bingöl’de Yedisu ve Karlıova arasında yol çalışması

Yeniakit Publisher
2023-11-07 13:22:00 -
Bingöl’de Yedisu ve Karlıova arasında yol çalışması

Bingöl’ün Yedisu ve Karlıova ilçesinde arasındaki yol yapım çalışmalarına start veriliyor, ilk etapta 11 kilometrelik hat düzenlenecek.

Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş ve Yapım Arazi Mühendisi Faruk Savaş, Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar’ı ziyaret etti. Ziyarette, ihalesi gerçekleştirilen Yedisu-Karlıova yolunda yapılacak çalışmalar görüşüldü. Çalışma kapsamında ilk etapta 2 köprü yapımı dahil olmak üzere 11 kilometrelik hattın düzenleneceği ve kalan bölümlerin de kısım kısım tamamlanacağı belirtildi.

İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlarla da bir araya gelen Kaymakam Başar, talep ve istekleri dinleyip çözüm yolları üzerine istişarelerde bulundu.

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