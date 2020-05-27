Bingöl’de vatandaşlar gök taşını aramaya çıktı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bazı köylerde vatandaşlar, düşen gök taşını aramaya çıktı.

Bu akşam saatlerinde gökyüzünden düşen ve gök taşı olduğu değerlendirilen cisim Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü. Bingöl’de yakından görülen ve cep telefonlarına da yansıyan görüntünün ardından Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşlar gök taşını aramaya çıktı.Cep telefonlarının fenerleriyle arama yapan vatandaşlar, gök taşının Bingöl ile Erzurum arasına düştüğünü ileri sürdü.

Cismi aramaya çıkanlardan Saim Çınar, “Gök taşının Karlıova ile Çat arasında bir bölgeye düştüğü söyleniyor. Bingöl’ün de köylerinde olduğu söylentileri var. Köylüler her yerde geziyor, şu ana kadar kimse bir şey bulamadı” dedi.