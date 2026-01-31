Bingöl'de vatandaşın azmi galip geldi! Karlıova yolunda çığ engelini küreklerle aştılar

Bingöl’de Karlıova ile Yedisu arasındaki karayoluna küçük bir çığ düştü. Sürücüler ve vatandaşlar küreklerle çığı kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Olay, Karlıova-Yedisu ilçe karayolu Kaynarpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaçtan karayoluna küçük bir çığ düştü. Bazı araçlar ise son anda durarak çığın altında kalmaktan kurtuldu. Yolun ulaşıma kapanması üzerine araçlarıyla yolda kalan sürücü ve beraberindekiler harekete geçti. Araçlardan kürekleri çıkartan vatandaşlar karı 1 saat süren çalışma ile kaldırarak yolu ulaşıma açtı. Vatandaşların çalışması takdir topladı.