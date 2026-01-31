Bingöl'de vatandaşın azmi galip geldi! Karlıova yolunda çığ engelini küreklerle aştılar
Bingöl’ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda Kaynarpınar köyü mevkiinde yamaçtan kopan küçük bir çığ kütlesi yolu ulaşıma kapattı. Kar kütlesinin düştüğü esnada yoldan geçen bazı araçların facianın eşiğinden dönerek son anda durabildiği olayda, sürücüler ve araçlarda bulunan vatandaşlar örnek bir dayanışmaya imza attı.
Olay, Karlıova-Yedisu ilçe karayolu Kaynarpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaçtan karayoluna küçük bir çığ düştü. Bazı araçlar ise son anda durarak çığın altında kalmaktan kurtuldu. Yolun ulaşıma kapanması üzerine araçlarıyla yolda kalan sürücü ve beraberindekiler harekete geçti. Araçlardan kürekleri çıkartan vatandaşlar karı 1 saat süren çalışma ile kaldırarak yolu ulaşıma açtı. Vatandaşların çalışması takdir topladı.