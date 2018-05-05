Bingöl'de tesadüfen keşfedildi!

Bingöl'de, volkanik faaliyetler sonucu oluşan, görsel güzelliği ile görenleri büyüleyen ve halk arasında peribacaları olarak adlandırılan külahlı taşın, turizme kazandırılması bekleniyor. Merkeze bağlı Kartal köyü yakınlarında bulunan külahlı taş, bir kişinin sosyal medya hesabında paylaşmasıyla fark edildi. Külahlı taşların tarihi ise oldukça eskiye dayanıyor. Bölge halkı, oluşumların köyün tarihinden de eski olduğunu ifade ederek, alanın turizme kazandırılmasını istiyor.



'TURİSTLERİN GELİP ZİYARET ETMELERİNİ BEKLİYORUZ'



Köy sakinlerinden Yusuf Çahan, bu yapının kimsenin dikkatini çekmediğini ifade ederek, "Külahlı taş yıllardır var, ama kimsenin dikkatini çekmemiş. Köyümüzdeki bir vatandaşın burada resim çekip sosyal medyada paylaşmasıyla bu doğal güzelliğin farkına vardık. Köyümüze turistlerin gelip ziyaret etmelerini bekliyoruz. Her tarafı güzelliklerle dolu olan bölgemize gelip görmelerini istiyoruz. Bölgeye yolun yapılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin geleceğine de inanıyoruz" dedi.



'DÜĞÜN ALAYININ TAŞ KESİLMESİYE OLUŞTUĞU RİVAYETİ'



Kartal köyünde yaşayan Salih Çahan ise, bu yapıların rivayete göre bir düğün alayının taş kesilmesiyle oluştuğunu dile getirerek, "300-400 yıldan beridir bu taşların var olduğu söyleniyor. Bu oluşumlar dedelerimizden önce de varmış. Rivayetlere göre bir düğün alayının taş kesilmesiyle bu külahlı taşlar oluşmuş" diye konuştu.



'ÜLKEMİZDE ENDER OLARAK BULUNABİLEN BİR SAHA'



Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Vedat Avcı, ender görülen bu oluşumların korunması ve turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Literatürde gaz kurtulma kanalları veya gaz bacaları olarak adlandırılan yeryüzü şekillerini inceledik. Bu saha, ülkemizde ender olarak bulunabilen bir sahadır. Peri bacalarını andırıyor, ancak peri bacaları değildir. Bu şekiller, patlamalı volkanik faaliyetlerle oluşur. Oluşumlarından kısa süre sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılarak ortadan kaldırılabiliyor. Ender olarak bulunması nedeniyle sahanın turizme kazandırılması gerektiriyor. Bu nedenle ilgili kuruluşların buranın tanımını yapması ve sahanın dış kuvvetlere karşı aşınmasını önleyici çeşitli tedbirleri alması gerekiyor. İl merkezine oldukça yakın bir konumdadır. Karayolunun da ulaşmış olması, yeterli tanıtım yapıldığı takdirde turist akımına yol açabilir. Ülkemizde böyle bir şeklin varlığını gösteren herhangi bir çalışma bulamadık. Dünyada ve ülkemizde ender görülen şekiller, turizm konusunda ciddi katkı sağlayacaktır. Turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz" dedi.



BAŞVURU ONAYLANIRSA KORUMA ALTINA ALINACAK



Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman ise alan için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yaptıklarını, onaylandığı takdirde koruma altına alınacağını belirterek, "Kartal köyünde bulunan külahlı taşlar doğal, kendiliğinden oluştuğu için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Başvurumuz onaylandığı takdirde bu külahlı taşların nasıl oluştuğu hakkında da araştırmalar yapılıp sit alanına ve etrafı kapatılarak koruma altına alınması için çalışmalar başlayacak" şeklinde konuştu.