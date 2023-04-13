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Ekonomi Bingöl’de sağanak yağış sonrası tarım arazileri incelendi
Ekonomi

Bingöl’de sağanak yağış sonrası tarım arazileri incelendi

Yeniakit Publisher
2023-04-13 14:39:00 -
Bingöl’de sağanak yağış sonrası tarım arazileri incelendi

Bingöl’de son günlerde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışın ardından tarım arazileri incelendi.

Bingöl ve bölge genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren sağanak yağış, günlük yaşamı zorlaştırdı. Etkili olan sağanak yağışın ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır ile personeli, tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarım arazilerinde kısmi su göllenmeleri dışında herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtilerek, ''Yaklaşık 10 gündür ilimizi etkisi altına alan şiddetli yağışlardan dolayı ilimiz merkezde bulunan ve su baskınlarından etkilenebilecek olan tarımsal üretim alanlarında İl Müdürümüz Dr. Burhan Bahadır’ın katılımıyla kontroller yapılmıştır. Bazı tarlalarda kısmı su göllenmeleri dışında genel olarak olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır'' denildi.

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