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Aktüel Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınaklarda yaşam malzemesi ele geçirildi
Aktüel

Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınaklarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:19:05 -
Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınaklarda yaşam malzemesi ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınaklarda yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalarda, 2 Eylül'de Adaklı ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde çalılık alana gizlenmiş vaziyette 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda, 13 büyük tüp, 7 küçük tüp, muhtelif sayıda büyük pil ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." denildi.

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