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Bingöl’de operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Yayladere Kırköy kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde, 10 bin fişek başta olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 18:22:46 -
Bingöl’de operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Yayladere Kırköy kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde, 10 bin fişek başta olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


İç güvenlik operasyonları kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Yayladere Kırköy kırsalında arama tarama operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tarama faaliyetinde çeşitli çaplarda 10 bin fişek başta olmak üzere, 6 adet kalaşnikof tüfeği, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Kanas namlusu, 30 adet palaska, 3 adet silah üstü dürbün, 1 adet mesafe ölçer dürbün, 1 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildiği belirtildi.

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