Bingöl'de koruculara saldıran şahıs etkisiz hale getirildi

Bingöl'de Genç ilçesine bağlı Yeniyazı bölgesinde dün gece yol kontrol uygulaması yapan güvenlik korucularının bulunduğu bölgeye 2 araç ile gelen kimliği belirsiz kişiler, koruculara silahlı saldırı düzenledi. Korucuların da karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, saldırgan gruptan biri öldürüldü. 2 araçta bulunan kişiler, çatışmada esnasında öldürülen kişiyi olay yerine bırakıp hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.



Güvenlik güçleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatırken, etkisiz hale getirilen kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.