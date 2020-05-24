  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl’de koronavirüs uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:54:37 -
Bingöl’de koronavirüs uyarısı

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından yeni koronvirüs vakasının görüldüğünü bildirdi.

Gündoğdu yaptığı açıklamada, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması sayesinde salgınla mücadelede başarı elde edildiğini belirtti.

Yaklaşık 35 gün koronavirüs tespit edilmeyen Bingöl'e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaret ettikleri ailelere virüs bulaştırdığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur."

Gündoğdu, tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, "Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılması çok önemli." ifadesini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı